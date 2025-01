Mitarbeiter randalierte in Wiener Ring-Hotel

Ein randalierender Mitarbeiter habe im Foyer der noblen Herberge Kollegen wie Gäste mit einem messerähnlichen Gegenstand in Aufruhr versetzt, lautete der Einsatzgrund. Ein 27-Jähriger wurde festgenommen, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt am Samstag. Ihm wird neben gefährlicher Drohung auch ein Einbruchsdiebstahl vorgeworfen.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt und der WEGA rückten gegen 18.00 Uhr an. Da hatte sich der Hotelangestellte - es soll sich um einen Gepäckträger handeln - ins Kellergeschoß geflüchtet. Dort wurde er festgenommen.

"Der Generaldirektor des Hotels gab an, dass ein Kollege den 27-Jährigen kurz zuvor dabei beobachtet hatte, wie er mit dem Messeransatz eines Korkenziehers Gepäckstücke eines Gastes aufschnitt und diese durchwühlte", sagte die Polizeisprecherin. Als er sich ertappt fühlte, sei der Mann in Rage geraten. Er rannte in die Lobby und habe dort Gäste und andere Mitarbeiter durch aggressives Verhalten und Gebrüll in Angst und Schrecken versetzt.

Beschuldigter machte "verwirrten Eindruck"

Der 27-Jährige habe bei der Festnahme "einen verwirrten Eindruck" gemacht und auch die Polizisten verbal bedroht. Bei seiner Durchsuchung hatte er weder ein Messer noch einen anderen potenziell gefährlichen Gegenstand bei sich. Der Korkenzieher wurde in der Nähe des Zimmers sichergestellt, in dem der Mann das Gepäck des Gastes aufgeschnitten haben soll. "Das Opfer gab an, dass ihm ein vierstelliger Betrag in Schweizer Franken sowie ein dreistelliger Eurobetrag aus seinem Gepäck gestohlen worden seien", berichtete Anna Gutt.

Der Beschuldigte wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls und der gefährlichen Drohung angezeigt. Er befindet sich weiter in Polizeigewahrsam.

