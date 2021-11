Mit Spionage-Ausrüstung zur Führerscheinprüfung

Diese Ausrüstung macht selbst James Bond alle Ehre: Mit Minikameras, versteckt in kleinen Hemdknöpfen, Mobiltelefonen zur Bildübertragung, mobilen WLAN-Routern, Power Banks (damit die Akkus nicht ausgehen) sowie nur zwei Millimeter kleinen Kopfhörern im Ohr, die teils verkabelt, teils mit Klebebändern am Körper oder der Innenseite der Bekleidung befestigt waren, sollen Führerscheinprüflinge in der Steiermark laut Auskunft der Landespolizeidirektion die Tests absolviert haben.

Erste Hinweise vor einem Jahr

Bereits vor einem Jahr hatte es mehrere Hinweise gegeben, dass mit Spionage-Ausrüstung bei Führerscheinprüfungen in Graz geschummelt wurde, weshalb die Polizei mit den Ermittlungen begann. Bei mehreren Prüfungen wurde deshalb ganz genau auf solche Manipulationsversuche geachtet. Und tatsächlich wurden mehrere Personen erwischt. Dabei hatten Prüflinge sogar Induktionskabel an den Hals geklebt, um die kabellose Audioübertragung zu den Kopfhörern im Ohr zu gewährleisten.

Offenbar wurden die Fragen vom Prüfungsmonitor mit den Kameras abgefilmt oder fotografiert. Anschließend wurde das Datenmaterial an verschiedene Personen übermittelt. Diese beantworteten dann die Prüfungsfragen bzw. gaben die Antworten an die Prüflinge durch, sodass sie vor Ort nur noch die richtigen Antworten ankreuzen mussten, erklärte Heimo Kohlbacher von der Landespolizeidirektion Steiermark.

Aufgeflogen ist die groß angelegte Schummelei dadurch, dass Prüflinge annähernd 100 Prozent der Fragen richtig beantwortet hatten, obwohl sie kaum der deutschen Sprache mächtig waren – was schließlich auch der Prüfungskommission sehr verdächtig erschien.

Neben den Verdachtsfällen und Beschuldigten – insgesamt sind es 90 Beschuldigte und 68 Verdachtsfälle – gebe es laut Polizei bereits erste Verurteilungen, es werde aber im Rahmen der "Operation Focus" weiter ermittelt, sagte Kohlbacher. Einer der Hauptverdächtigen, ein 34 Jahre alter Syrer, befindet sich bereits wegen anderer strafbarer Handlungen in Haft.

Mehrere Personen stehen im Verdacht, die richtigen Antworten eingesagt zu haben – in der Wohnung eines Grazer Paares wurde etwa umfangreiches technisches Equipment sichergestellt. Die Verdächtigen, die die Ausrüstung zur Verfügung stellten bzw. die richtigen Antworten einsagten, kassierten dafür pro Fall bis zu 2000 Euro.