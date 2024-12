Mit Mamas Auto: 16-Jähriger raste mit 135 km/h der Polizei in Villach davon

Ein 16-Jähriger ohne Führerschein ist in der Nacht auf Sonntag mit einem Auto der Polizei in Villach davongerast. Der Jugendliche hatte dabei das Auto, das er unbemerkt von seiner Mutter genommen hatte, auf mehr als 135 km/h beschleunigt. Im Fahrzeug saßen ein 15-Jähriger und eine dritte Person, deren Identität noch nicht geklärt ist, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mitteilte.

Mehr aus der Chronik: 17-Jähriger starb auf Heimweg von Ball in Tirol

Die Polizeistreife wollte gegen 2 Uhr im Stadtgebiet von Villach einen Pkw anhalten. Der Lenker ergriff jedoch die Flucht und beschleunigte von ursprünglich 70 auf über 135 km/h in einer 30 km/h-Zone. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle und hätte beinahe eine Betonwand gerammt. Erst auf einem Firmengelände kam der Pkw zum Stehen und die Insassen flüchteten zu Fuß. Die Jugendlichen wurden jedoch rasch von der Polizei aufgegriffen.

Heimlich Mamas Auto genommen

Wie sich herausstellte, nutzte der 16-Jährige heimlich den Schlüssel für den Wagen seiner Mutter. Laut Polizei dürfte er ihn zwischen 1.00 und 2.00 Uhr abwechselnd mit dem 15-jährigen Beifahrer durch das Stadtgebiet gelenkt haben - bis die Polizei ihn kontrollieren wollte. Ermittlungen laufen wegen unbefugten Fahrzeuggebrauchs und Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Zudem erfolgen laut Polizei noch Anzeigen wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.