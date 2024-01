Mit Kindern auf dem Rücksitz: Drogenlenker (32) rast mit fast 100 km/h durch Wien

Aufgefallen war der Mann einer Zivilstreife der Wiener Landesverkehrsabteilung, weil er mit dem Pkw am Währinger Gürtel rote Ampeln überfuhr und dann mit fast 100 Stundenkilometer über die Koppstraße raste. Der 32-Jährige wurde festgenommen, weil auch aufgrund nicht bezahlter Verwaltungsstrafen ein Vorführungsbefehl zum Haftantritt vorlag.

Die Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren saßen ohne jegliche Kindersicherung am Rücksitz. Dem Mann wurde nach einer amtsärztlichen Untersuchung, die den Verdacht der Suchtmittelbeeinträchtigung bestätigte, der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Ein Schnellrichter der Landespolizeidirektion Wien erließ zudem eine Strafverfügung. Der 32-Jährige wurde in ein Polizeianhaltezentrum gebracht, die Kinder in die Obhut von Verwandten. Die Polizei informierte zudem die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien über den Vorfall.

