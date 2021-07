Mit diesen Tipps überleben Ihre Pflanzen den Urlaub

Die Haupturlaubszeit steht kurz bevor und die Koffer sind bereits gepackt. Kaum gedeihen die behutsam gepflegten Pflanzen, muss man sich bereits Gedanken darüber machen, wie diese dem Dürretod während des Urlaubes entkommen können. Was nun, wenn der jährliche Pflanzenbeauftrage heuer keine Zeit hat? Anders als häufig angenommen, ist dies kein Problem. Durch die folgenden Tipps können Sie selbstständig dazu beitragen, den Pflanzen und Ihnen den Schock nach dem Urlaub zu ersparen.

Garnfaden

Hierzu benötigen Sie ein kräftiges Garn, von welchem Sie ein Ende in die Blumenerde und ein Ende in einen Wasserbehälter geben. Im Anschluss ziehen sich die Pflanzen selbstständig das Wasser, das sie benötigen. Wichtig hierbei ist, unbedingt eine Schur aus Naturmaterial zu verwenden, da diese die beste Wirkung erzielt.

Garnfaden als Hilfsmittel. Bild: plo

Tonkegel

Für diesen Trick benötigen Sie Tonkegel, welche ebenso direkt in die Blumenerde gesteckt werden. Dabei sind sie über einen kleinen Schlauch mit einem Wasserbehälter verbunden. Dadurch bewässern sich die Pflanzen selbstständig und der Boden bleibt länger frisch. Die Größe der Tonkegel ist dabei der Dauer ihres Urlaubes anzupassen.

Tonkegel bewässern Ihre Zimmerpflanzen. Bild: Blumenmarketing Austria

Upcycling Trick - Plastikflaschen sinnvoll verwerten

Eine sehr preiswerte Variante, ist die Bewässerung durch leere PET-Flaschen. Dazu befüllen Sie diese mit Wasser und stechen, je nach benötigter Wassermenge, beliebig viele Löcher in den Deckel. Um auch für eine längere Periode abgesichert zu sein, empfiehlt es sich, eine oder zwei 1,5-Liter-Flaschen zu verwenden.

Plastikflaschen sinnvoll wiedereinsetzen. Bild: Wodicka

Balkonpflanzen zurückschneiden

Vor dem Urlaub sollte man sehr lange Triebe und Verblühtes kürzen. Sollten Sie Blumen besitzen, welche nach einem Rückschnitt erneut blühen (z. B. Frauenmantel), können Sie die gesamten Blüten entfernen. Dadurch wird der Wasserverbrauch reduziert und nach Ihrer Rückkehr können Sie sich an den neuen Blüten erfreuen.

Balkon mit Blumenmeer. Bild: Christine und Robert Pumberger

Küchenrolle

Ein kostengünstiger Klassiker unter den Hilfsmitteln, ist die Küchenrolle. Zusätzlich benötigen Sie eine Schüssel mit Wasser. Vor dem Durchführen dieser Methode, können Sie die Pflanze nochmal ausreichend gießen. Im Anschluss werden vier Blätter der Küchenrolle abgerissen und zu einer langen Bahn gefaltet. Die Hälfte der Bahn wird dabei rund um die Pflanze gelegt, das andere Ende legen Sie in die Wasserschüssel. Somit ist die Pflanze, je nach Wassermenge, durchgehend mit Flüssigkeit versorgt.

Ausreichend Wasser für Ihre Pflanzen. Bild: colourbox

Erde abdecken

Da Blumenerde sehr schnell austrocknet, lohnt es sich, diese mit beispielsweise Muscheln oder Steinen zu belegen. Dadurch wird Ihre Pflanze nicht nur zum Blickfang, sondern die Erde bleibt auch länger feucht.

Blumenerde trocknet schnell aus. Bild: colourbox

Badewanne

Robuste Zimmerpflanzen können Sie ganz einfach am Vorabend in einen Eimer mit Wasser stellen, sodass sich diese dadurch vollsaugen. Am nächsten Tag legen Sie die Badewanne mit alten, dicken Handtüchern aus und stöpseln den Abfluss zu. Anschließend lassen Sie die Badewanne auf daumenhöhe einlaufen und stellen die Pflanze ohne Übertopf hinein. Tipp: Auf keinen Fall Zeitungspapier anstatt Handtüchern unterlegen, da sich die Druckerschwärze nur hartnäckig entfernen lässt.

Zimmerpflanzen gehen tauchen. Bild: Duravit/Mark Seelen

Pflanzengefäß mit integriertem Wasserspeicher

Beim jährlichen Blumenkauf können Sie im kommenden Jahr nach Blumentöpfen- oder kästen mit einem Wasserspeicher Ausschau halten. Diese besitzen einen doppelten Boden, welcher unterschiedliche Mengen an Wasser fassen kann. Einmal besorgt, müssen Sie sich in den kommenden Jahren kaum Gedanken mehr um die Bewässerung machen.

Blumentöpfe mit integriertem Wasserspeicher. Bild: Colourbox

Schatten

Generell ist es von Vorteil, die Pflanzen vor der Reise an einem schattigen Ort zu platzieren. Sollten Sie mehr Pflanzen als schattige Plätze in Ihrem Eigenheim besitzen, können Sie auch Tücher spannen, welche die Pflanzen vor der prallen Sonne schützen.

Ein schattiges Plätzchen ist während des Urlaubes Pflicht. Bild: Harbachoed-Vize Karl

spezielle Regelung bei Beeten

Experten nach, müsse man Stauden in Beeten lediglich vor dem Einpflanzen in Wasser tauchen. Sind die Wurzeln einmal mit Flüssigkeit versorgt worden, würden sie keine manuelle Wasserversorgung mehr benötigen. Dadurch verhindere man nur, dass die Pflanzen Wurzeln bilden, mit welchen sie in der Tiefe automatisch Feuchtigkeit aufnehmen können. Somit haben Sie einen "To-Do-Punkt" weniger zu berücksichtigen.