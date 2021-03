Mit 240 km/h auf der Flucht vor der Polizei

Der Mann war mit bis zu 240 km/h unterwegs – die Flucht endete in Altenmarkt nach einem Unfall mit einem Polizeiauto. Die Salzburger Polizei hatte nach dem Mann gefahndet, weil er das Auto widerrechtlich in Verwendung hatte und schon mehrere Verwaltungsübertretungen begangen hatte. Auf der Hochkönig-Bundesstraße wollten die Polizisten den Wagen stoppen, der Mann – er stammt aus der Region und war ortskundig – flüchtete auf die Tauernautobahn und raste mit gefährlichen Überholmanövern und mit bis zu 240 km/h Richtung Villach davon. Nachdem die Polizei den Mann kurzzeitig aus den Augen verloren hatte, konnten sie in Eben die Verfolgung wieder aufnehmen. In Altenmarkt blockierten Polizeiautos die Straße, der Raser rammte eines der Autos und wollte zu Fuß flüchten. Bei seiner Festnahme wehrte sich der 28-Jährige heftig, er wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Der Mann wird wegen einer langen Liste an Delikten angezeigt.

