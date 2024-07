Mit 180 km/h unterwegs: 43-jähriger Raser in Osttirol ist sein Bike los

Samstag gegen 11 Uhr raste der Deutsche auf seinem Bike auf der B108 in St. Johann im Walde im Bezirk Lienz in Osttirol dahin - und vorbei an Polizisten, die gerade mit Geschwindigkeitsmessungen beschäftigt waren. 180 statt der erlaubten 100 km/h zeigte das Messgerät. Eindeutig zu viel: Dem Mann wurde nicht nur der Führerschein, sondern auch sein Bike vorübergehend abgenommen.

