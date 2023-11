Mit 1,8 Promille im LKW in Tirol unterwegs

Ein stark alkoholisierter 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien ist der Polizei am Freitag auf der Inntalautobahn (A12) bei Kundl im Tiroler Unterland im Zuge einer Kontrolle ins Netz gegangen. Der Mann hatte über 1,8 Promille Alkohol im Blut, teilte die Exekutive mit. Er war den Beamten zuvor aufgrund seiner "unsicheren Fahrweise" aufgefallen. Dem Rumänen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Ihn erwartete eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Kufstein.

