Mit 160 km/h durch Wien gerast: Lenker verurteilt

Der Bursch war am 4. September 2022 mit einem ausgeborgten Pkw mit bis zu 160 km/h die Ringstraße entlanggerast, nachdem ihn eine Zivilstreife der Polizei zum Anhalten aufgefordert hatte. Er ignorierte an vier Kreuzungen das Rotlicht. Damit brachte er neben seiner Beifahrerin auch etliche Passanten in Gefahr, ehe er von der Fahrbahn abkam. Führerschein besitzt er keinen. "Man kann von Glück sagen, dass Sie nicht mehrere Fußgänger erwischt haben", sagte die Richterin in der Urteilsbegründung.

Während die Beifahrerin schwer verletzt wurde, blieb der Fahrer unverletzt. Ein Fluchtversuch des 21-Jährigen, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, scheiterte, Polizeibeamte zogen ihn aus einem Gebüsch hervor, wo er sich zu verstecken versucht hatte.