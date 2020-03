Mit 112 km/h im 50er-Bereich in Salzburg gerast

Statt ortsüblicher 50 Stundenkilometer fuhr der Lenker 112 km/h. In den Bezirken Hallein, Salzburg Land und Salzburg Stadt wurden bei mobilen Radarmessungen mehrere Raser erwischt und angezeigt. Einigen droht der Führerscheinentzug.

Auf der Lammertal Straße (B162) blitzte die Polizei in Scheffau am Tennengebirge einen Wiener, der mit 152 km/h in einem 100er-Bereich fuhr. Wenig später überholte an dieser Stelle ein Halleiner ein Auto mit 163 km/h. Der überholte Wagen war bereits mit 136 Stundenkilometer unterwegs.

Zwei Raser aus dem Bezirk Salzburg-Land gerieten auf der Lamprechtshausener Straße (B156) im Gemeindegebiet von Oberndorf in die Radar-Falle. Mit 136 und 143 km/h lagen die beiden Lenker deutlich über der dort befindlichen 80er-Zone.

