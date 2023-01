Missgeschick mit Folgen: Video von Schlepplift-Unfall geht viral

Ein Snowboarder lässt sich von einem Schlepplift den Berg hinaufziehen. Er verliert den Halt, in weiterer Folge den Bügel, und rutscht die steile Lifttrasse hinunter. Dabei reißt der Wintersportler zahlreiche weitere Wintersportler nieder. Ein Beobachter filmte die wilden Szenen, die sich am Vormittag des 4. Jänner in St. Georgen am Kreischberg abgespielt haben, und stellte das Video ins Netz. Eine Lawine an Klicks waren die Folge.

Inzwischen hat der 28-sekündige Clip Millionen Aufrufe. Alleine das von der Instagram-Seite "ski_shred" geteilte Video erhielt knapp 150.000 "Gefällt Mir"-Angaben. Mit dem Titel "Willkommen zum Snowboard-Bowling" wurde der spektakuläre Unfall online gestellt. Die Beteiligten hatten allerdings nichts zu lachen. Im Gegenteil: Für vier Verletzte endete der Skitag im Krankenhaus, auch der Rettungshubschrauber stand im Einsatz.

Nach einigen Stunden ausgeforscht

Bei dem Snowboarder, der den Stein ins Rollen brachte, handelt es sich laut Angaben der steirischen Polizei um einen 18-Jährigen aus Ungarn. Er habe die Unfallstelle verlassen, ohne Erste Hilfe zu leisten. Einige Stunden später sei der Unfallverursacher ausgeforscht worden.

Der junge Mann habe beim Liftfahren Probleme gehabt, wonach ihm der Bügel aus den Beinen rutschte. Laut Polizeibericht versuchte er den Bügel mit beiden Händen festzuhalten und ihn wieder zwischen die Beine zu bekommen. "Kurz vor der Kuppe, am steilsten Stück des Schlepplifts, konnte er den Bügel jedoch nicht mehr halten, stürzte zu Boden und rutschte den steilen Hügel hinunter", heißt es weiter. Der Alpindienst des Bezirkspolizeikommandos Murau ermittelt.

