Missbrauchsprozess in Klagenfurt: Zehn Jahre Haft und Einweisung

Außerdem wird er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Der Mann hatte sieben Kinder, darunter seinen eigenen kleinen Sohn, der noch ein Säugling war, missbraucht. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Prozess hatte bereits im Jänner begonnen, der ehemalige Lebensgefährte des Angeklagten, ein 45-jähriger Kärntner, war nicht rechtskräftig zur Höchststrafe von 15 Jahren verurteilt worden. Außerdem wurde die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verhängt. Die beiden Angeklagten hatten demnach auch gemeinsam Kinder missbraucht. Die Verhandlung gegen den 25-Jährigen war im Jänner ausgeschieden worden, weil seine Verteidigerin erkrankt war.

Angeklagter voll geständig

Der 25-Jährige war vor dem Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Dietmar Wassertheurer voll geständig. Er gab zu, sowohl in Deutschland als auch in Kärnten die Taten begangen zu haben. Allerdings versuchte er, seinem ehemaligen Lebensgefährten zumindest eine Teilschuld zu geben: Dieser habe ihn angestiftet, nachdem sie sich in einer Telegram-Gruppe für Pädophile kennengelernt hätten. "Hatten Sie denn nie die Möglichkeit, nein zu sagen?", fragte Wassertheurer, "Sie lassen sich hinreißen, Kinder zu missbrauchen und das Ganze zu filmen?" "Mein Ausstieg kam zu spät", meinte der Angeklagte. "Ihr Ausstieg kam durch Ihre Festnahme", kommentierte das Wassertheurer.

Seine Darstellung klinge, als ob der 45-Jährige der Schuldige wäre, bemerkte der beisitzende Richter Christian Liebhauser-Karl. Und: Sein eigener Sohn sei unter seiner Aufsicht gestanden: "Das ist ein Baby, an dem Missbrauch begangen wird. Gibt es da nicht so etwas wie eine natürliche Hemmschwelle, das eigene Baby zu missbrauchen?" "Nein", antwortete der Angeklagte.

"Sadistisch-aggressives Handeln"

Der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann sprach sich in seiner Gutachtenserörterung für eine Einweisung aus, er attestierte dem 25-Jährigen "sadistisch-aggressives Handeln": "Das ist lebensbegleitend, das hört nicht auf. Es liegt hier in einer Störungsdimension vor, die wirklich dramatisch ist." Es bestehe die große Gefahr, "dass er unter der Gemengelage seiner Störungen weitere Handlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern setzen wird".

Richter Wassertheurer begründete die Strafe damit, dass für die angeklagten Delikte in Deutschland zehn Jahre Höchststrafe drohen würden. Besonders der Missbrauch eines Babys berge einen so hohen Unwert, dass man diese zehn Jahre nicht unterschreiten habe können. Der Angeklagte erbat Bedenkzeit, Staatsanwältin Sandra Agnoli gab keine Erklärung ab.

Die beiden Angeklagten waren vor etwa einem Jahr festgenommen worden. Laut Anklage hatten sie ihre Taten gefilmt und fotografiert und das Material in einschlägigen Gruppen geteilt. So waren die Ermittler auf die Spur der Männer gekommen: Videos wurden bei dem 28-jährigen Haupttäter des Missbrauchskomplexes Münster gefunden. Er war im vergangenen Sommer zu 14 Jahren Haft verurteilt worden.