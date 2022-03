Missbrauch in Kinderheim: Schwestern unkooperativ

Bei der Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen im mittlerweile geschlossenen Mädchenheim Martinsbühel in Zirl stößt die zur Aufklärung eingesetzte Kommission auf starke Schwierigkeiten. Jene Benediktinerinnen, die damals für das Heim verantwortlich waren, zeigten sich bisher angeblich wenig kooperativ. Das berichtete die "Tiroler Tageszeitung" in ihrer Mittwochsausgabe.

In ihrem zweiten Zwischenbericht klagt die vom Land Tirol und der Diözese Innsbruck im Frühjahr 2019 eingesetzte Dreierkommission, dass die noch lebenden Ordensschwestern, die mittlerweile im Kloster Sarnen in der Schweiz leben, sich an einer Aufklärung nicht interessiert zeigen. Die Zusammenarbeit hat sich laut den Angaben der Kommissare bisher sehr schwierig gestaltet.

Als im November 2019 bekannt wurde, dass die Tiroler Kommission für die Aufklärung von Missbrauchsfällen ihre Untersuchungen auch auf alle nicht-öffentlichen und konfessionellen Heime ausweiten würde, hatten die Schwestern noch ihre volle Unterstützung zugesagt. Außerdem würden Akten der Jugendwohlfahrt aus den 1950er-Jahren fehlen, aus denen Schlüsse über die Verantwortung der Beamten bzw. der Politik möglich gewesen wären.

Seit sie ihre Arbeit aufnahm, hat die Kommission rund 60 Personen, die sich nach 1945 in der Obhut Tiroler Heime befunden hatten, befragt. Das Land richtete das unabhängige Gremium ein, nachdem seit 2010 immer mehr Vorwürfe bekannt geworden waren. Bisher wurden insgesamt 3,1 Millionen Euro an 622 Personen ausbezahlt.