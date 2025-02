Minus 16,6 Grad: Eisige Temperaturen in der Nacht in Österreich

Bei allen rund 280 Wetterstationen der Geosphere Austria wurden Minusgrade gemessen. Am kältesten war es dabei laut Angaben des meteorologischen Dienstes im Mühlviertel und im Waldviertel. In der Nähe des Stift Zwettls wurde etwa ein Tiefstwert von minus 16,8 Grad registriert.

Zum Vergleich: Die tiefste jemals in Zwettl gemessene Temperatur - und gleichzeitig Österreichrekord für tiefe Lagen - war minus 36,6 Grad am 11. Februar 1929.

In einigen Regionen war die Nacht auf Mittwoch die bisher kälteste dieses Winters. In Wien wurden etwa bei der Wetterstation Wien Mariabrunn minus 12,2 Grad gemessen, auf der Hohen Warte minus 8,3 Grad. Von eisigen Rekordwerten war man vergangene Nacht aber trotzdem weit entfernt: Sie liegen bei minus 29,1 Grad in Mariabrunn am 24. Jänner 1942 und minus 26,0 auf der Hohen Warte am 11. Februar 1929.

Caritas erinnert an das Kältetelefon

Die Temperaturen machen besonders wohnungslosen Menschen zu schaffen. Die Caritas appelliert an die Bevölkerung, sich beim Kältetelefon der Organisation zu melden, sollten sich Frauen und Männer in Wien ohne Hilfe auf der Straße befinden. Dann könne ein entsprechendes Streetwork-Team entsendet werden. Das Telefon ist von November bis Ende April rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche besetzt und unter 01/4804553 erreichbar.

