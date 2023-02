Millionenbetrug auf der Baustelle des Basistunnels

Nach einem wahrlich kurzen Prozess sind drei Angeklagte gestern vor dem Landesgericht Leoben wegen Untreue verurteilt worden. Sie hatten Zigtausende Liter Diesel und Baumaterialien von der Baustelle des Semmering-Basistunnels abgezweigt und weiterverkauft.

Die Verfahren gegen drei von ursprünglich sechs Beschuldigten hatte nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) wiederholt werden müssen. Die drei geständigen Männer bekannten sich schuldig und wurden – nicht rechtskräftig – zu Haftstrafen verurteilt. Eigentlich hätte die Wiederholung des Verfahrens sechs Tage dauern sollen, ein Urteil sollte erst Ende kommender Woche fallen. Doch es kam anders: Die drei Angeklagten im Alter von 37 bis 50 Jahren waren umfassend geständig. Beim ersten Prozess 2021 hatten zwei von ihnen noch die ihnen vorgeworfenen Delikte abgestritten.

Konkret ging es um das Abzweigen von Diesel von der Baustelle, der dann illegal an Landwirte in der Umgebung verkauft wurde. Baumaterialien wurden ebenfalls im großen Stil gestohlen. Der Schaden ging in die Millionen. Der Erstangeklagte, der bereits beim Prozess 2021 geständig war, blieb bei seiner Verantwortung.

Diesmal waren aber überraschend auch die anderen Beschuldigten geständig. "Woher der Sinneswandel?", wollte Richter Roman Weiß wissen. "Irgendwann muss man zur Vernunft kommen. Ich lebe seit vier Jahren mit Existenzängsten", begründete einer der Angeklagten. "Wie naiv kann man denn sein, wenn man sieben Lkw-Züge mit Diesel auf eine Wiese fahren lässt, Bauern stundenlang den Diesel abzapfen lässt und man glaubt, dass das nicht auffliegt?", fragte der Richter weiter. "Man kann das mit vielen Wörtern beschreiben: dumm, überheblich, größenwahnsinnig", antwortete ihm der 37-jährige Angeklagte einsichtig. Der dritte Beschuldigte, der diesmal ebenfalls ein Geständnis ablegte, brach bei der Vernehmung in Tränen aus: "Ich steh dazu." Er habe 20 Jahre seines Unternehmertums nie jemandem Geld geschuldet. Deshalb habe er auch bereits volle Schadenswiedergutmachung geleistet und 567.000 Euro an die geschädigten Baufirmen rückerstattet.

Wegen der Geständnisse verzichtete der Richter auf die Befragung weiterer Zeugen, und so war zur Überraschung aller Beteiligten nach nur zwei Stunden Prozessdauer das Beweisverfahren abgeschlossen. Bei zwei der Männer blieb es bei bedingten Haftstrafen von zehn bis 18 Monaten. Der dritte Angeklagte fasste allerdings drei Jahre und drei Monate unbedingte Haftstrafe aus. Alle drei nahmen das Urteil an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper