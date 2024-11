Messerstiche bei Streit zwischen zwei Teenagern in Tirol

Da noch immer die Spur zu einem tatverdächtigen zwölf- bis 14-jährigen Burschen fehlt, hat die Polizei am Sonntag eine Täterbeschreibung veröffentlicht und eventuelle Zeugen aufgerufen, sich zu melden.

Den Messerstichen soll am Freitag gegen 17.30 Uhr ein verbaler Streit in einer S-Bahn von Jenbach nach Schwaz vorangegangen sein. Nachdem die beiden in Schwaz den Zug verlassen haben, entwickelte sich laut Polizei eine körperliche Auseinandersetzung. Der Verletzte begab sich selbstständig ins Bezirkskrankenhaus und zeigte am Samstag den Vorfall an.

Hinweise erbeten

Der gesuchte Bursche solle kurze dunkle Haare haben. Er trug den Angaben zufolge einen weißen Pullover der Marke "Kenzo" mit einem bunten Tiger darauf. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133/7250 entgegengenommen.

