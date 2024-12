Messerstich in Vorarlberger Disco: 18-Jähriger überlebte dank Not-OP

Der 20-jährige Messerstecher ergriff die Flucht und entkam zunächst, wurde aber noch am Sonntag ausgeforscht und festgenommen. Er sollte noch am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert werden, informierte die Polizei.

Die beiden jungen Männer gerieten gegen 2.00 Uhr aneinander. Im Zuge der Auseinandersetzung versetzte der 20-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Klappmesser einen Stich in den Oberkörper. Bei einer Hausdurchsuchung wurde die vermeintliche Tatwaffe sichergestellt. Der Zustand des 18-Jährigen wurde als stabil beschrieben.

