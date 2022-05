Messerattacke auf fünfjährigen Sohn

Eine 42-jährige Grazerin steht unter Verdacht, ihren fünfjährigen Sohn mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Es besteht der Verdacht, dass die Frau am Dienstag ihren Sohn und sich selbst töten wollte.

Eine aufmerksame Nachbarin in dem Mehrparteienhaus in der Sackgasse hatte am Vormittag die Polizei alarmiert. Das Kind konnte stabilisiert werden und wurde mit tiefen Schnittwunden in einem Krankenhaus behandelt. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Die Messerattacke soll in der Wohnung der 42-Jährigen gegen 9.30 Uhr verübt worden sein. Die Mutter des Buben läutete an der Tür einer Nachbarin – mit blutverschmierten Händen. Sie bat die Nachbarin, mit ihrer Mutter in der Slowakei telefonieren zu dürfen. Geistesgegenwärtig hielt die Nachbarin sofort Nachschau in der anderen Wohnung und entdeckte das schwer verletzte, fünf Jahre alte Kind, wie Heimo Kohlbacher von der Landespolizeidirektion Steiermark gestern berichtete.

Grazer Polizisten nahmen die verdächtige Frau, die selbst Schnittwunden an der Hand aufwies, fest. Sie leistete dabei keinerlei Widerstand. Das Kind hatte tiefe Schnittverletzungen an beiden Unterarmen erlitten.

Vater war nicht zu Hause

Laut Polizei war die 42-Jährige am Dienstagvormittag allein mit dem Kind in der Wohnung. Der Lebensgefährte und Vater des Buben war auf Montage im Bezirk Perg. Als er von dem Vorfall erfuhr, machte er sich laut Polizei sofort auf den Weg zurück in die Steiermark. Gestern Nachmittag hieß es aus dem LKH Graz, dass der Kleine nicht in Lebensgefahr sei. Er musste aber operiert werden, weil sämtliche Nerven und Sehnen durchtrennt worden waren. Die OP werde wohl bis in die Abendstunden andauern, sagte eine Kliniksprecherin. Auch die Mutter musste sich einer Operation unterziehen.

Dem Jugendamt in Graz war die Familie bisher übrigens nicht bekannt. Es ist auch noch unklar, ob die Frau unter einer psychischen Erkrankung leidet.

Dass der Bub noch am Leben ist, ist wohl auch dem beherzten Eingreifen der Polizisten zu verdanken. Denn die Beamten führten bei dem Kind die Erste Hilfe durch und übergaben den Fünfjährigen in stabilem Zustand an das Notarzt-Team.