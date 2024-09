Straßensperren ignoriert: "Menschen sehen die wirkliche Gefahr nicht und riskieren damit sehr viel"

Die vergangenen Tage waren für Tausende Einsatzkräfte eine Ausnahmesituation. Hochwassereinsätze haben sie an ihre Belastungsgrenzen gebracht. Damit nicht genug. Neben Pump- und Sicherungsarbeiten musste immer wieder auch uneinsichtigen Landsleuten geholfen werden, die trotz Sperren in überflutete Straßenstücke eingefahren waren. Das jüngste Beispiel ereignete sich Dienstagabend in Uttendorf. Dort war ein 84-Jähriger trotz Sperre in die Mattigtaler Gemeindestraße eingefahren, wurde weggeschwemmt und musste schließlich von den Freiwilligen Feuerwehren aus seinem sinkenden Auto gerettet werden.

"Leider nehmen solche Uneinsichtigkeiten zu. Menschen sehen die wirkliche Gefahr nicht und riskieren damit sehr viel", sagt Markus Voglhuber vom Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich.

Ignoranz kann teuer kommen

In Niederösterreich, wo die Überflutungen am schlimmsten waren, mussten Helfer wiederholt ausrücken, um Menschen zu retten, die sich unnötigerweise in Gefahr gebracht hatten. Zigmal war in gesperrte Straßenstücke eingefahren worden – trotz Warnungen, die die Feuerwehren auf verschiedensten Kanälen verbreitet hatten. So schrieb die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zwettl auf Facebook: "Leider kam es im Verlauf des gestrigen Tages zu recht unschönen Szenarien im Zwettler Stadtgebiet. Trotz aller Hinweise und Absperrungen meinten einige Autofahrer, den Fluten trotzen zu können. Glücklicherweise funktionierte die Rettungskette recht zügig, sodass ein Abdriften der Fahrzeuge in den reißenden Kamp verhindert werden konnte."

"Sperren sollen ernst genommen werden. Die Menschen gefährden durch diese Ignoranz nicht nur sich selbst, sondern auch Einsatzkräfte", sagt Voglhuber. Wer durch das Ignorieren einer Sperre einen Einsatz auslöse, müsse diesen selbst bezahlen. "Das ist im Feuerwehrgesetz geregelt. Bei einem versunkenen PKW, den man mit einem Kran bergen muss, kann das schon Tausende Euro kosten", sagt Voglhuber.

Stand-Up-Paddler bei Hochwasser

Bei den Hochwassereinsätzen in Wien kam es zu Problemen mit Schaulustigen. "So ein Ereignis lockt die Leute an. Am Anfang haben alle Respekt, aber je länger das Ganze dauert, desto größer wird die Neugier. Das haben einige wirklich unterschätzt", sagt der Leiter der Wiener Berufsfeuerwehr, Mario Rauch. Glücklicherweise werde man von der Polizei unterstützt, wenn es Straßensperren durchzusetzen gelte. Eine alles andere als intelligente Mutprobe habe sich ein Stand-up-Paddler auf dem Hochwasser führenden Wienfluss geleistet. "Das bitte nicht nachmachen", sagt Rauch.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nicole Oirer Nicole Oirer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.