"Meine Aromasemmel ist nicht deppert": Bäckerei-Chefin Felber kontert Kritikern

"Streichen Sie sich ein Österreichbrot", "Schrauben Sie sich einen Kürbiskernspitz hinein", "Nageln Sie sich eine Topfengolatsche": Mit Sätzen wie diesen hat es Doris Felber binnen weniger Tage zu großer Bekanntheit im Netz gebracht – wohl nicht ganz freiwillig. Das Werbe-Video, in dem die resolute Führungskraft Anfang der Woche euphorisch Backwaren anpries, wurde zwar auf Facebook gelöscht, das Internet aber vergisst nie. Und so avancierte der kurz Clip, wie berichtet, in den vergangen Tagen zum viralen Klickhit. Das Video wurde via Twitter, Reddit und WhatsApp tausendfach geteilt und brachte viele Seher zum Schmunzeln. Sehen Sie selbst:

"Häckseln statt bashen"

Während viele Social-Media-Nutzer Felber für ihre Begeisterungsfähigkeit feiern, musste die Bäckerei-Chefin aber auch Kritik und Häme über sich ergehen lassen. "Die Felber blamiert sich selber", "Das kommt dabei raus, wenn man eine Firma erbt", "Wie deppert kann man Leberkässemmel eigentlich aussprechen?": In einem am Donnerstag auf Facebook veröffentlichten Video liest Felber Hass-Nachrichten, die sie in den vergangenen Tagen erhalten hat, vor. Ihren Kritikern kontert sie darin mit dem gewohnten Enthusiasmus und Humor, verlost Aromasemmeln, zeigt, wie man Sich eine Topfengolatsche nagelt und hält zum Schluss fest: "Häckseln statt bashen". Das Video in voller Länge:

"Grenzgenial"

Binnen weniger Stunden wurde das neue Werk der Bäckerei Felber mehr als 50.000 Mal angesehen, darunter reihten sich hunderte großteils positive Kommentare. Gelobt wurde vor allem die Authentizität und die Hingabe der Wienerin. "Es ist beeindruckend mit wie viel Kraft und unternehmerischer Leidenschaft ihr um euer selbst aufgebautes Familienwerk und um jeden einzelnen Mitarbeiter kämpft", schreibt etwa ein Nutzer in den Kommentaren. Und die Videos? "Grenzgenial. Im wahrsten Sinn des Worts!", bringt es Facebook-Fan auf den Punkt.