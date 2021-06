"Mein persönlicher Feiertag": Auch Anschober ist geimpft

Nach einer längeren Pause meldete sich Rudolf Anschober (60) wieder in den sozialen Netzwerken zu Wort. Der ehemalige Gesundheitsminister wurde am Montag erstmals geimpft, wie er auf Twitter verkündete. "31.5. - mein persönlicher Feiertag. 1 Stich von mittlerweile 5,1 Mio Impfungen in Österreich!".

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Gesundheitliche Probleme führten am 13. April zum Rücktritt Anschobers als Minister. Bei einer Pressekonferenz, bei der er nach 462 Tagen im Amt seinen Rücktritt bekanntgab, sprach Anschober von einem Kreislaufkollaps, den er aufgrund von Arbeitsüberlastung nach Ostern erlitten habe. Außerdem habe er mittlerweile steigende Blutdruck- und Zuckerwerte sowie beginnenden Tinnitus. Er stellte klar, dass es sich nicht um ein Burn-out handle. Bis zur Angelobung seines Nachfolgers Wolfgang Mückstein, die am 19. April stattfand, wurde Anschober von Vizekanzler Werner Kogler vertreten.