Mehrere Verletzte bei schweren Rodelunfällen in Tirol

Auf einer Rodelbahn am Schneeberg in Thiersee bei Kufstein zog sich ein 52-jähriger Deutscher aus Oberbayern schwere Verletzungen im Hüft- und Beckenbereich zu. In Ehrwald (Bezirk Reutte) erlitten eine 17 und eine 22 Jahre alte Rodlerinnen bei einem Zusammenstoß einen Oberschenkelbruch beziehungsweise Verletzungen im Schulterbereich.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum ein Skihelm so wichtig ist – und zwar auch beim Rodeln

Bei dem Unfall in Thiersee war der Mann von der Rodelbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sein Bruder war kurz danach ebenfalls mit der Rodel an der Unfallstelle vorbeigekommen, hatte die Hilfeschreie gehört und die Rettungskette in Gang gesetzt.

Lesen Sie auch: 2.200 Verletzte bei Rodelunfällen pro Jahr in Österreich

Zu dem Unfall in Ehrwald war es nach Polizeiangaben dadurch gekommen, dass die 17-Jährige mit ihrem 16-jährigen Begleiter situationsbedingt anhalten mussten, wodurch zwei nachkommende Rodler auf sie auffuhren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.