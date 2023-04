Mehrere Verletzte bei Messerangriff in Fitnessstudio in Duisburg

In der Duisburger Altstadt hat am Dienstagabend ein größerer Polizeieinsatz begonnen. "Wir sind mit starken Kräften vor Ort", schrieb die Polizei auf Twitter. Laut WDR sollen zwei Täter in einem Fitnessstudio auf Besucher eingestochen haben. Nach Informationen der "Bild" soll die Polizei von einer Amok-Tat ausgehen. Mehrere Menschen wurden bei der Attacke teils schwer verletzt.Duisburg. Laut den Medienberichten sollen die Täter noch auf der Flucht sein. Die Polizei bat auf Twitter die Bevölkerung, den betroffenen Bereich zu meiden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.