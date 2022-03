Mehrere Corona-Cluster in Pflegeheimen in Niederösterreich

In elf Einrichtungen häufen sich über das Bundesland verteilt derzeit die Covid-19-Erkrankungen, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Neu dazugekommen sind Cluster mit jeweils 31 Fällen in einem Pflegeheim und in der Justizanstalt im Bezirk Hollabrunn sowie 30 Infizierte in einer Produktionsfirma im Bezirk Neunkirchen. Der größte Cluster war weiterhin jener in einer Produktionsfirma im Bezirk Scheibbs. Dort sank die Zahl der Erkrankten aber um 26 auf 86. Auch die Cluster in den Pflegeheimen waren - abgesehen vom neuen im Bezirk Hollabrunn - rückläufig bzw. zumindest gleichbleibend.