Mehrere Brände in Tirol - Sonnwendfeuer dürften Ursache sein

Am frühen Vormittag standen etwa 300 Quadratmeter Waldfläche am Axamer Kögele in den Stubaier Alpen in Flammen, nur wenig später wurden Brände in Kappl (Bez. Landeck) und Pfaffenhofen (Bez. Innsbruck-Land) gemeldet. In Kappl geriet Gras in Feuer, das auf eine Hütte übergriff, in Pfaffenhofen brannte ein in einem Feld stehender Stall. Manche der Brände könnten im Zusammenhang mit Sonnwendfeuern stehen.

Die Einsatzkräfte der Region wurden kurz nach 9.00 Uhr aufgrund von starker Rauchentwicklung am Axamer Kögele (2.097 Meter) verständigt, wie die Polizei informierte. Beim Eintreffen der Feuerwehren unterhalb des Wetterkreuzes brannten etwa 300 Quadratmeter Waldfläche. Das Feuer wurde auch aus der Luft durch den Einsatz des Polizeihubschraubers bekämpft. Ob möglicherweise Sonnwendfeuer den Brand ausgelöst haben, werde noch erhoben, hieß es.

In Kappl dürften Kohle und Asche, die ein 62-Jähriger Sonntagfrüh in unmittelbarer Nähe einer Hütte entsorgte, dürres Gras im Bereich der Spiduralpe (2.120 Meter) entzündet haben. In weiterer Folge griff das Feuer auf das Dach der Hütte über. Zwei Radfahrer entdeckten den noch kleinen Brand, hatten aber keine Löschmittel zur Verfügung, weshalb sie die Leitstelle verständigten. Die Feuerwehr löschte die Flammen rasch, ein Abbrennen der Hütte wurde verhindert.

Auslöser für den Brand des Stalls in Pfaffenhofen war ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt. 25 Bienenstöcke, die sich in dem Stall befanden, wurden zerstört. Verletzt wurde niemand.

Weitere Löscheinsätze im freien Gelände mussten im Gemeindegebiet von Weißenbach am Lech (Bez. Reutte) und in Osttirol geleistet werden. Alarm erging dort wegen zwei Bränden in der Lasörlinggruppe, auch diese Feuer könnten durch Sonnwendfeuer ausgelöst worden sein.

