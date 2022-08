Mehrere anspruchsvolle Einsätze für die Bergrettung

Der 67-jährige Deutsche war im Bereich der Teufelslöcher abgestürzt. Er konnte zunächst keinen Notruf absetzen, weil er keinen Mobilfunkempfang hatte. Schließlich gelang es ihm, einen Bekannten via SMS über seine Bergnot zu informieren. Die Bergretter aus Dienten und Saalfelden wurden daher erst kurz vor Mitternacht alarmiert, wie die Sprecherin der Salzburger Bergrettung, Maria Riedler, am Freitag in einer Aussendung informierte.

Der Deutsche war bereits am Vortag den anspruchsvollen "Königsjodler"-Klettersteig im Hochkönigmassiv geklettert. "Er ist dann in Folge bereits Donnerstagmittag im Bereich der Teufelslöcher auf etwa 2.700 Metern Höhe gut zehn Meter über Felsen abgestürzt", schilderte der Einsatzleiter der Bergrettung Dienten, Stefan Aigner. "Die Besatzung des Rettungshubschraubers C17 aus der Steiermark konnte uns in der Nacht noch in die unmittelbare Nähe der Unglücksstelle bringen."

Zwei Bergretter aus Dienten und Bergrettungsarzt Wolfgang Farkas aus Kaprun stiegen zum Verletzten auf. Gemeinsam versorgten sie einen Knieverrenkungsbruch, Schnittwunden und eine Platzwunde am Kopf des Mannes. Den ehrenamtlichen Helfern gelang es, seinen körperlichen Zustand zu stabilisieren. "Wir haben für ihn ein Notbiwak errichtet und mit ihm die Nacht am Hochkönig verbracht." Am frühen Morgen konnte der Schwerverletzte vom Rettungshubschrauberteam Martin 1 ins Klinikum Schwarzach (Pongau) geflogen werden.

Familie aus Oberösterreich gerettet

Der Rettungseinsatz nahe des Donnerkogels war ebenfalls herausfordernd. Die Familie, zwei Erwachsene und zwei Jugendliche, waren von Gosau (Oberösterreich) auf den Großen Donnerkogel (2.054 Meter Seehöhe) gestiegen. Zwei Personen gingen über den Klettersteig "Himmelsleiter", zwei über den Normalweg. Beim Abstieg in Richtung Stuhlalm (Tennengau) wählten sie einen ausgesetzten, hochalpinen Steig, der teils seilversichert ist.

"Sie sind etwa eine Stunde am Grat Richtung Strichkogel (2.034 Meter Seehöhe) unterwegs gewesen, als sie bei aufziehendem Gewitter erschöpft die Bergrettung verständigten", schilderte Bergrettungs-Einsatzleiter Daniel Oberauer. Wegen des schlechten Wetters war an der ausgesetzten Stelle eine Taubergung durch einen Polizeihubschrauber nicht möglich. Zwei Bergretter wurden mittels Seil auf den Berg geflogen. "Wir stiegen weiter zur Familie auf. Nachdem die Frau erschöpft und bereits stark unterkühlt war, forderten wir einen Rettungshubschrauber an." Die Familie wurde vom Rettungshubschrauber Martin 1 zur Stuhlalm geflogen und von der Bergrettung mit dem Auto zurück nach Gosau gebracht. Der Einsatz endete um 21 Uhr.

Viele Einsätze im Gebiet des Großen Donnerkogels

Für die Bergrettungsortsstellen Annaberg und Gosau fallen derzeit viele Einsätze im Gebiet des Großen Donnerkogels an. "Das ist vor allem deshalb der Fall, weil viele den Donnerkogel-Klettersteig 'Himmelsleiter' begehen", erklärte der Tennengauer Bezirksleiter Werner Quehenberger. "Wir beobachten dort viele Klettersteignutzer, die von der Gosauer Seite kommend den nicht sehr schwierigen und doch spektakulären Anstieg nehmen. Leider fehlt zumeist jede Tourenplanung, und oft sind diese Klettersteiggeher bei schlechtesten Wetterbedingungen unterwegs."

Die Notausstiege sind teils nicht markiert. "Der Normalabstieg vom Donnerkogel ist fordernd, denn zum Teil sind dort ausgesetzte Stellen und es braucht zudem gute Trittsicherheit. Bei vielen lässt dann aber die Kraft nach, sie sind unkonzentriert und es kommt zu Unfällen beim Abstieg", wies Quehenberger auf die Gefahren hin. Oft würden sich auch Wanderer im felsigen Gelände versteigen.

Die Polizei informierte am Freitag noch über einen schweren Alpinunfall, der sich am Mittwoch am Hochkönigstock im Pinzgau zugetragen hat. Ein 37-jähriger Mann und eine 31-jährige Frau aus Deutschland rutschten beim Aufstieg zwischen den sogenannten Teufelslöchern und dem Hochseiler bei der Überquerung eines Gletschers aus und stürzten rund 50 Meter ab. Die Frau war bewusstlos geworden. Die beiden Verletzten wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Schwarzach (Pongau) gebracht.

Die beiden hatten bei der Gletscherüberquerung Grödel an ihren Bergschuhen befestigt, das ist die leichteste Form von Steigeisen. Die Alpinpolizei warnte ausdrücklich davor, sich mit unzureichender Ausrüstung in alpines Gelände zu begeben. Die jeweiligen Bergtouren sollten sorgfältig geplant und exponierte Gefahrenstellen gemieden werden. "Für Gletscherbereiche werden ergänzend zur geeigneten Alpinausrüstung gute Steigeisen und ein Pickel empfohlen."