Aus für den kleinen Grenzverkehr: Wer über die österreichisch-bayerische Grenze fährt, muss in Bayern grundsätzlich zehn Tage in Quarantäne. Bisher war das bei einem Aufenthalt von weniger als 24 Stunden im kleinen Grenzverkehr nicht erforderlich. Seit Mittwoch gilt die Ausnahme von der bayerischen Quarantänepflich im Wesentlichen nur noch für Pendler, Schul- oder Verwandtenbesuche (Details siehe rechter Artikel). Die Verschärfung im Grenzverkehr kam just an jenem Tag, an dem Bayern Österreich