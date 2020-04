Mehr Genesene als neu Infizierte

Erstmals sind am Wochenende in Österreich mehr Corona-Patienten genesen als neue Infektionen bestätigt worden. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag war dies der Fall. Während von Samstag auf Sonntag 306 Neuinfektionen ausgewiesen wurden, belegte die Statistik für denselben Zeitraum 495 Genesene.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle (Gesamtzahl minus Genesene und Todesfälle) ist am Sonntag im 24-Stunden-Vergleich um 3,1 Prozent auf 8565 gesunken. Für die Berechnung dieses Saldos stehen jene Daten zur Verfügung, die von Gesundheits- und Innenministerium am Vormittag veröffentlicht werden. Insgesamt gab es gestern um 8 Uhr 11.767 bestätigte Infektionsfälle. 2998 Patienten sind bis Sonntagvormittag genesen, 204 verstorben.

Um 15 Uhr gab es dann wie jeden Tag eine aktualisierte Zahl der gesamten Infektionen (11.907), die Zahlen der Genesenen und Todesfälle werden aber untertags nicht mehr aktualisiert.

Intensivpatienten: Zahl stabil

Die Zahl der Corona-Patienten in Spitalsbehandlung ist am Sonntag (Stand 10.30 Uhr) im Vergleich zum Samstag um 15 auf 1056 zurückgegangen. Davon waren 244 Personen auf Intensivstationen – um eine weniger als am Samstag.

Über drei Tage blieb die Zahl der Intensivpatienten relativ stabil, was von Bedeutung ist, weil die Behandlungsdauer bei Corona-Patienten nach bisherigen Erfahrungen besonders lang ist.

Oberösterreich: Zwei weitere Tote

In Oberösterreich wurden am Wochenende zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt. Ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck verstarb im Salzkammergut-Klinikum, eine 73-jährige Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck in einer Salzburger Klinik.

Der erste bestätigte Corona-Patient Oberösterreichs ist mittlerweile wieder gesund. Es handelt sich um einen 80-jährigen Puchenauer (Bezirk Urfahr-Umgebung), der am 5. März positiv getestet wurde. Die Genesung meldeten die oberösterreichischen Behörden am Sonntag. Der Mann hatte sich, wie berichtet, beim Skiurlaub in Südtirol angesteckt, die häusliche Isolierung wurde nun aufgehoben.

Die Zahl der bisher durchgeführten Testungen stieg in Österreich nach Angaben des Gesundheitsministeriums um rund 4000 auf 108.416 (Stand Sonntag, 9.30 Uhr). Die Verdoppelungsrate bei den Infektionen hat sich mittlerweile auch erhöht – laut Gesundheitsministerium von 3,6 Tagen Mitte März auf 13,8 in dieser Woche. So lange dauert es demnach, bis sich die Zahl der gesamten Infektionen verdoppelt. Laut der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität sind es in Österreich aktuell schon rund 17 Tage.

In der Bundesländer-Rangliste der meisten Infektionen lag gestern (Stand 15 Uhr) weiter Tirol an der Spitze. Dort gab es laut Gesundheitsministerium 2704 bestätigte Infektionsfälle. Dahinter folgten Oberösterreich mit 1932 und Niederösterreich mit 1903. In Wien waren es 1701 Infektionen, in der Steiermark 1311, in Salzburg 1069, in Vorarlberg 742, in Kärnten 319, im Burgenland 226.

