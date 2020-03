Mehr als hundert Infizierte in zwei Mühlviertler Bezirken

Der Trend der SARS-CoV-2 Zuwachsraten in Österreich hat nach einer Abflachung am Sonntag am Montag wieder zugenommen. Am Nachmittag stiegen die bestätigten Infektionen innerhalb eines Tages von 3.244 auf 3.924, wie aus den Zahlen des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Das bedeutet im 24-Stunden-Vergleich eine Zunahme von 20,26 Prozent. Am Vortag betrug der prozentuelle Zuwachs nur 15,28 Prozent.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums (Stand: 15 Uhr) gibt es in Tirol die meisten Fälle (803), gefolgt von Oberösterreich.

210 Infizierte in zwei Bezirken

Wie das Land um 17 Uhr informierte, ist die Zahl der Infizierte auf 725 gestiegen. Im Bezirk Urfahr-Umgebung sind binnen 24 Stunden 22 weitere Fälle gemeldet worden. Damit gibt es dort bereits 110 Coronavirus-Patienten, auch im Bezirk Perg wurde am Montagabend die 100-Marke erreicht. Knapp dahinter liegt Linz mit 97 Fällen, gefolgt von den Bezirken Linz-Land (69), Rohrbach (59) und Freistadt (41).

27 Ordinationen in Oberösterreich geschlossen

In Oberösterreich sind laut Krisenstab des Landes derzeit 27 Ordinationen von niedergelassenen Ärzten aufgrund von Corona-Erkrankungen oder Quarantänemaßnahmen geschlossen. In den Spitälern fallen aktuell fünf Prozent der Mediziner aus - allerdings seien das nicht nur Covid-Infizierte, sondern auch andere kranke Ärzte. Im Pflegebereich werde die Zahl nicht zentral erhoben, hieß es am Montag.

Die Ärztekammer wollte keine genauen Zahlen zu geschlossenen Ordinationen nennen und verwies auf den Krisenstab. Dieser bezog sich mit der Anzahl allerdings auf Angaben der Ärztekammer. Die Oö. Gesundheitsholding, die für einen großen Teil der Spitäler im Land zuständig ist, hatte bereits in der Vorwoche klargestellt, dass man keine Zahlen nenne, weil sich diese ohnehin ständig ändern würden.

Landtagsabgeordnete positiv getestet

Am Montagnachmittag informierte der OÖVP-Landtagsklub in einer Aussendung über den ersten Coronavirus-Fall im Klub. Die Abgeordnete Regina Aspalter aus Maria Neustift (Bezirk Steyr-Land) sei positiv auf das Virus getestet worden.

Sie befinde sich in häuslicher Quarantäne und sei auf dem Weg der Besserung. Weil Aspalter keinen Kontakt zu anderen Kollegen gehabt habe, werden keine weiteren Schutzmaßnahmen getroffen, hieß es von Landtagspräsident Wolfgang Stanek (ÖVP).

Er teilte überdies mit, dass die nächste Landtagssitzung wie geplant am 23. April stattfinden werde. Derzeit sei man auf der Suche nach einem größerem Ausweichquartier, wo Sicherheitsabstände eingehalten werden können.

Elf Fälle beim Bundesheer

In Oberösterreich gibt es elf Coronavirus-Fälle beim Bundesheer. Drei Kameraden sind in der Steiermark erkrankt, zwei in Salzburg und je einer in Niederösterreich, Tirol und Wien. Betroffen sind sowohl Grundwehrdiener als auch Berufssoldaten, hieß es am Montagnachmittag.

Unter Österreichs Polizisten gibt es bisher 39 Erkrankungen. Mehr als ein Drittel der betroffenen Beamten kommt aus Niederösterreich, wo am Montag 16 Polizisten positiv getestet wurden. Manche von ihnen sollen vor zwei Wochen in Ischgl auf Urlaub gewesen sein.

Testkapazitäten werden ausgebaut: Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sowie OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) werden die Test-Kapazitäten ausgebaut. Kritische Produkte sollten wieder vermehrt in Österreich produziert werden.

Wegen Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz hat es laut Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bis Sonntag 2.893 Anzeigen gegeben.

Acht Mühlviertler Gemeinden verzeichnen derzeit überdurchschnittlich viele Corona-Fälle. Das Land Oberösterreich verschärft dort nun die Kontrollen der Ausgangsbeschränkungen. Eine allgemeine Quarantäne ist aber derzeit nicht vorgesehen.

Wie geht es den Menschen in den betroffenen Gemeinden St. Georgen, Katsdorf, Mauthausen, Langenstein, Luftenberg, Ried in der Riedmark, Alberndorf und Altenberg?

Todesfälle betrafen ältere Hochrisikopatienten

Die beiden ersten Tiroler Coronavirus-Todesfälle haben ältere Hochrisikopatienten betroffen. Im Fall eines 78-Jährigen, der in St. Anton am Arlberg verstarb und an einer schweren Herzerkrankung litt, sei zudem ein "ursächlicher Zusammenhang zwischen der Infektion und Todesursache" nicht feststellbar. Bei der zweiten Verstorbenen handelt es sich um eine 86-Jährige mit Vorerkrankungen.

Die Frau wurde mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion von der Intensivstation in St. Johann in Tirol an die Intensivstation der Innsbrucker Klinik überstellt. Sie galt aufgrund ihrer Vorerkrankungen und einem beeinträchtigten Immunsystem als Hochrisikopatientin. In der Nacht auf Montag verstarb sie an der Klinik. Der 78-Jährige verstarb laut Land unerwartet am vergangenen Donnerstag zuhause.

Im Zuge von Erhebungen wurde festgestellt, dass der Patient positive Corona-Fälle in seinem Umfeld hatte. Deshalb ordnete die Gesundheitsbehörde eine nachträgliche Testung an. Das positive Ergebnis lag schließlich Sonntagabend vor. "Eine Mitursache am plötzlichen Ableben des schwer herzkranken Mannes durch das Coronavirus kann letztlich nicht ausgeschlossen werden", erklärte Amtsarzt Karl Eckhart. Ein "ursächlicher Zusammenhang" sei aber nicht feststellbar.