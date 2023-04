Eine Tonne Cannabis in Wien und Niederösterreich entdeckt

Zudem wurden am 21. April insgesamt 13 Personen festgenommen sowie Geld und Golddukaten im Wert von 300.000 Euro eingezogen, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Nach umfangreichen Ermittlungen hatten die Kriminalisten zugeschlagen: Die Tätergruppe soll seit mehreren Jahren eine hochprofessionelle Aufzucht und den entsprechenden Vertrieb in Österreich betrieben haben. Südlich von Wien wurde in zwei insgesamt etwa 2.000 Quadratmeter großen Hallen professionell geerntet, verpackt, portioniert und in weiterer Folge das Cannabis in Umlauf gebracht. Auch in einer 120 Quadratmeter großen Wohnung in der Brigittenau wurde eine weitere Plantage vorgefunden. Insgesamt wurden beinahe 1.000 Pflanzen aus dem Verkehr gezogen.

Bei den beiden Hauptverdächtigen, einem 53-jährigem Österreicher und einer 29-jährigen Tschechin, wurden auch mehrere gefälschte Führerscheine und Reisepässe sichergestellt. Insgesamt kam es zu 17 Durchsuchungen von Wohnungen und Fahrzeugen, eine davon in Oberösterreich durch die dortige Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität. Die 13 Festgenommenen sind Österreicher, Kroaten, Serben und Tschechen.

