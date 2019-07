Mehr als ein Viertel glaubt an Übersinnliches

Das Linzer Meinungsforschungsinstitut spectra hat 1000 über 15- jährige Personen über ihre Sicht auf Volksglauben und übersinnliche Phänomene befragt. 28 Prozent gaben an, Telepathie für plausibel zu halten. Ähnlich verhält es sich bei Wunderheilungen: 27 Prozent halten Handauflegen oder Energieübertragung für eine mögliche Heilmethode. 26 Prozent glauben an übersinnliche Wahrnehmungen. Hellsehen (19 Prozent), Magie (17 Prozent), Wiedergeburt (16 Prozent) und die Kontaktaufnahme mit Verstorbenen (15 Prozent) überzeugt ebenfalls nicht wenige. An Telekinese (Bewegen von Gegenständen durch okkulte Kräfte) glaubt jeder zehnte, ebenso liegt Geisterbeschwörung und Hexerei (je sieben Prozent) sowie Exorzismus (sechs Prozent) am unteren Ende der Skala. UFO-Sichtungen (fünf Prozent) sind für die meisten Befragten "Humbug".

Ein Vergleich mit Daten aus den Jahren 1993, 2001 und 2012 zeigt, dass die Telepathie zuletzt deutlich an Anhänger verloren hat. Der Glaube an Hellseherei und Magie hat hingegen sogar leicht zugenommen. Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern: In fast allen abgefragten Kategorien war der Anteil der "gläubigen" Frauen wesentlich höher als jener der Männer. So sind etwa 37 Prozent der Frauen überzeugt, dass es Wunderheilungen gibt, aber nur 15 Prozent der Männer. Ähnlich verhielt es sich auch bei anderen übersinnlichen Phänomenen. Einzige Ausnahme: Die UFO-Anhänger sind leicht männlich dominiert.

Stimmen Sie ab!