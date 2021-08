Mehr als 600 Neuinfektionen in Österreich

Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 496 Fällen. Laut Daten des Gesundheits- und Innenministeriums sind derzeit 6.085 Menschen aktiv erkrankt, um 183 mehr als am gestrigen Freitag.

Das Bundesland mit den meisten neuen Fällen ist Wien (+ 170), gefolgt von Oberösterreich (+ 109) und Tirol (+ 88).

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt damit bundesweit bei 39 Fällen je 100.000 Einwohnern, in Oberösterreich bei 35,6. Die Anzahl jener Personen, die aufgrund einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden müssen, ist um vier auf 106 gestiegen. Sieben Patienten mehr als noch gestern benötigen eine intensivmedizinische Betreuung. Damit sind österreichweit 40 Menschen auf einer Intensivstation in Behandlung. In Oberösterreich ist die Situation in den Spitälern seit gestern unverändert - 14 Personen werden auf der Normalstation, zwei auf der Intensivstation betreut.

In den vergangenen 24 Stunden sind zwei Personen den Folgen einer Covid-19-Erkrankung erlegen.

Laut elektronischem Impfpass wurden mit heutigem Stand in Österreich 10.137.368 Impfdosen verabreicht.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden bundesweit 662.529 Personen positiv getestet. Davon sind 10.750 verstorben, 645.694 gelten als wieder genesen. Somit gibt es derzeit 6.085 aktive Fälle.