Mehr als 2300 neue Corona-Fälle in Österreich

Am Dienstag wurden 2.311 Neuinfektionen registriert, denen standen 2.766 neu Genesene gegenüber. Durchschnittlich kamen in der vergangenen Woche täglich 2.053 neue Infizierte hinzu.

Am Dienstag galten 20.225 Menschen in Österreich als bestätigte aktive Fälle - in etwa so viele wie Mödling Einwohner hat.

Mehr Patienten in Spitälern

2.404 Covid-19-Erkrankte mussten im Spital behandelt werden - 83 mehr als am Montag. Davon benötigten 371 Patienten intensivmedizinische Versorgung, drei mehr als am Vortag. In Summe gab es aber in der vergangenen Woche einen Rückgang von 123 Menschen in Spitalsbehandlung.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Steiermark: 645

645 Niederösterreich: 291

291 Oberösterreich: 274

274 Tirol: 266

266 Wien: 222

222 Salzburg: 213

213 Vorarlberg: 174

174 Kärnten: 137

137 Burgenland: 89

Erstmals seit einer Woche wurden in Österreich wieder 100 Tote gemeldet, auch die Sieben-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen steigt seit vergangenen Montag wieder an. Sie lag am Dienstag bei 161,4. Das bedeutet, dass sich in der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner mehr als 161 mit SARS-CoV-2 infiziert haben.

