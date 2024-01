Mehr als 10.000 Euro Schaden: Polizei sucht Einmietbetrüger

Sie reisten wegen eines angeblichen medizinischen Notfalls ab, ohne die Hotelrechnung zu bezahlen.

Zuvor hatten die drei Deutschen am Dienstag noch per E-Mail bekanntgegeben, am Mittwoch wiederzukommen, um die offene Rechnung zu begleichen, teilte die Polizei mit. Zurückgebliebene Gepäckstücke wurde inzwischen im Gepäckraum des Hotels im Ortsteil Gurgl untergebracht. Am Mittwoch gegen Mittag bemerkte man dann aber, dass die Gepäckstücke inzwischen abgeholt worden waren.

Die Deutschen waren dann auch telefonisch nicht mehr zu erreichen. Die Überprüfung der Personaldaten und weitere Ermittlungen zum Sachverhalt waren im Gange, hieß es.

