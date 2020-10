Mehr als 10.000 aktive Corona-Fälle in Österreich

Das waren 78 weniger als der Rekordwert vom Vortag, wo 1.209 positive Tests erfasst wurden. Die Zahl der aktiven Fälle stieg mit 10.307 Betroffenen in den fünfstelligen Bereich, nach 9.930 am Donnerstag. Vier weitere Todesfälle bedeuten bisher 842 verstorbene Infizierte. Die Hospitalisiertenzahlen blieben mit 508 Patienten, davon 103 intensiv, stabil.

392 neue Fälle gab es in Wien, 223 in Nieder- und 163 in Oberösterreich. Tirol verzeichnete mit 116 Neuerkrankungen ebenfalls Fallzahlen im dreistelligen Bereich, weniger waren es in der Steiermark (90), in Salzburg (58), Vorarlberg (39), Kärnten (27) und im Burgenland (23).

Im Schnitt der vergangenen sieben Tage gab es somit täglich 973 Neuinfektionen, am Vortag war die Sieben-Tages-Inzidenz noch bei einem Wert von 910 gelegen. Bis Donnerstag (9.30 Uhr) gab es in Österreich 53.188 positive Testergebnisse. 42.039 Betroffene sind wieder genesen.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.