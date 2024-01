Maus für Stillstand von Seilbahn verantwortlich

In der Nacht auf 1. Jänner waren durch den Ausfall rund 200 Gäste auf dem Karren festgesessen. Gegen 1.30 Uhr dürfte die Maus sich an dem Kabel zu schaffen gemacht haben, was zu der Betriebsunterbrechung führte. Automatisch wurden die Notfallprotokolle gestartet, die Gondeln fuhren im Notbetrieb in die Stationen.

Aufgrund des Ausfalls waren die Gäste der Silvesterparty auf dem Karren einige Stunden in der Bergstation festgesessen, bevor sie mit Fahrzeugen der Karrenseilbahn, der Feuerwehr und der Bergrettung ins Tal gefahren werden konnten. Zum Teil habe die Wartezeit bis zu fünf Stunden betragen, sagten Betroffene im Gespräch mit dem ORF Vorarlberg.

Modernisierung geplant

Laut der Stadt Dornbirn wurden die beschädigten Teile noch gestern ausgetauscht, die Bahn war ab 16 Uhr wieder in Betrieb. Zudem soll die Anlage im kommenden Jahr modernisiert werden. Geplant ist dabei der komplette Austausch der elektrischen Steuerung der Karrenseilbahn, die Erneuerung des Spannseils und eine notwendige Versetzung des Tragseils.

