Mattersburg-Bank: "Hopsi"-Sparer schauen durch die Finger

Das schreibt der "Kurier" in seiner Mittwoch-Ausgabe. Auch wenn die Namen der Kinder in ihren "Hopsi"-Sparbüchern stehen, bekommen nichts von der Einlagensicherung, bestätigte Stefan Tacke von ebendieser der Zeitung. Grund dafür ist, dass nicht die Kinder als legitimierte Kontoinhaber bei dieser Sparform gelten, sondern jene Erwachsenen, die das Konto für die Kleinen eröffnet haben, so Tacke. "Das ist ein oft begangener Irrtum. Eine sichere Veranlagung für die Kinder ist nur, wenn man es bei der Bank extra als mündelsicher deklariert", so der Vertreter der Einlagensicherung.

So fallen zahlreiche Minderjährige nun ums gesamte Guthaben auf ihrem Kindersparbuch um, während normale Kunden Einlagen bis zu 100.000 Euro zurückbekommen. Eine Familie, deren zehnjähriger Bub betroffen ist, sagt zum "Kurier": "Die Kinder bleiben auf der Strecke und die Bonzen versuchen ihr Geld in Sicherheit zu bringen."