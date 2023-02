Maßnahmen zum Schutz von Frauen gegen Gewalt

14.643 Betretungs- und Annäherungsverbote nach dem Gewaltschutzgesetz wurden im Vorjahr in Österreich ausgesprochen 2021 waren es noch 13.690 derartige Verbote, die besagen, dass sich ein Gefährder einer Person nicht im Umkreis von 100 Metern nähern darf. Das Innenministerium (BMI) teilte am Sonntag mit, dass sich im selben Zeitraum die sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen im Bereich Gewalt in der Privatsphäre auf fast 209 vervierfacht haben, 2021 lag die Zahl bei 57. Solche Konferenzen sollen laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) weiter forciert werden.

In diesen Fallkonferenzen sollen Maßnahmen zwischen Behörden und Institutionen in "Hochrisikofällen" koordiniert werden. Die neu hinzugekommene Beratung für Gefährder – 90 Prozent sind männlich – belief sich im ersten vollen Jahr auf knapp 12.000.

Gewaltschutzbudget verdoppelt

Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) wies darauf hin, dass es seit 2020 gelungen sei, das Frauenbudget mehr als zu verdoppeln – der Großteil fließe auch 2023 wieder in den Gewaltschutz. Heuer soll es einen Schwerpunkt auf Schutz- und Übergangswohnungen für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder geben.

Hellhörige Nachbarn

Der Anstieg der Betretungs- und Annäherungsverbote ist laut Ministerium vor allem auf die Sensibilisierung in der gesamten Gesellschaft zurückzuführen. Die Bereitschaft zur Anzeige steige – vorwiegend durch die Opfer selbst, aber auch durch Nachbarn und Angehörige.

