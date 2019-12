Massiver Anstieg bei Krätze-Erkrankungen - Kärnten will Meldepflicht

In den vergangenen Jahren hätte sich die Anzahl der Fälle vervielfacht, sagte Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Donnerstag laut einer Aussendung. Ganz Mitteleuropa sei betroffen. 2018 wurden in Kärnten bereits 4.000 Rezept-Verordnungen verschrieben. Prettner fordert eine Meldepflicht für die Erkrankung.

Scabies sei keine gefährliche Krankheit, sagte Bernhard Lange-Asschenfeldt von der Dermatologie am Klinikum Klagenfurt. Sie sei aber sehr lästig und nur mit entsprechender Behandlung - Cremen und Tabletten - zu bekämpfen. Unbehandelt behalte sie der Patient. Scabies werde durch intensiven Hautkontakt von zumindest acht Minuten übertragen. So sei Händeschütteln nicht ansteckend, wohl aber etwa innige und lange Umarmungen oder sexueller Kontakt.