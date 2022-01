Vorsicht auf den Straßen: Massive Schneefälle bis Donnerstag

In weiten Teilen Österreichs kehrt der Winter mit massiven Schneefällen zurück. In ganz Tirol, Vorarlberg und Salzburg ist mit besonders intensiven Schneefällen zu rechnen, informierte die Asfinag. Zugleich appellierte der Schnellstraßenbetreiber an Verkehrsteilnehmende, auf Winterausrüstung, Geschwindigkeit und Abstand zu achten. "Das gilt speziell in den kommenden Tagen für fast das gesamte Streckennetz der Asfinag", sagte Geschäftsführer Stefan Siegele.

Die Schwerpunkte der Schneefälle liegen laut Prognose in den Bereichen Arlberg, Brenner und Flachau. Reichlich Neuschnee ist auch im südlichen Oberösterreich sowie in der Obersteiermark zu erwarten. "Wir sind trotz Omikron-Welle gut vorbereitet, die Winterdienst-Teams wurden für Volleinsätze in Bereitschaft versetzt", betonte der Asfinag-Geschäftsführer.

150 Zentimeter am Arlberg

Durch ein gut funktionierendes Gesundheitskonzept gebe es zurzeit auch keine personellen Engpässe bei den Winterdienst-Mitarbeitenden. "Wir haben höchste Standards bei Maskenpflicht und Tests, setzen auf Homeoffice und haben im Streckendienst die Schicht-Trupps getrennt. Das hat bisher einen größeren Personalausfall verhindert", sagte Siegele.

Laut den Wetterprognosen ist mit einer markanten Nordwest-Staulage zu rechnen. Diese bringt in Vorarlberg, speziell im Arlberggebiet bis zu 150 Zentimeter Neuschnee, in Tirol am Brenner bis zu 90 Zentimeter und in Salzburg ebenfalls bis zu einem Meter Neuschnee in den kommenden Tagen. Richtung Osten schwächt sich der Schneefall zwar etwas ab, den Prognosen zufolge werden aber in Oberösterreich und in der Obersteiermark dennoch große Mengen an Neuschnee erwartet.

Bis zu ein Meter Neuschnee im Salzkammergut

Der Sturm werde Oberösterreich mit Windspitzen bis zu 80 km/h im Flachland und Orkanböen in den Bergen auch weiterhin fest im Griff haben, sagt Meteorologin Liliane Hofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

"Im Süden des Bundeslandes kann es von Montag bis in die Nacht auf Donnerstag stellenweise bis zu einen Meter Neuschnee geben", sagt Hofer. Auch in den Niederungen kommt es am Montag und Dienstag zu leichten Schneefällen, zu denen sich starker Regen mischt.

Auch am Mittwoch – zu Mariä Lichtmess – sind Niederschläge zu erwarten. Zu Schneefällen kommt es aber nur noch in den Bergen des Salzkammerguts und der Pyhrn-Region. Die starken Windböen aber bleiben. "Der Sturm wird die Regenschirme sicher umdrehen", sagt Meteorologin Hofer.

Besserung nach Mariä Lichtmess

Erst nach Mariä Lichtmess ist Wetterbesserung in Sicht. Ab Donnerstag zeigt sich teilweise die Sonne und es wird trockener. Die Tageshöchstwerte klettern am Donnerstag und Freitag auf bis zu 7 Grad, lediglich der starke Wind bleibt ein ständiger Begleiter. Täglich sind mit Windgeschwindigkeiten bis zu 60 km/h zu rechnen. "Man merkt deutlich, dass ab Lichtmess das Wetter besser wird", sagt Liliane Hofer. "Die Tage werden auch wieder länger und es gibt einen kleinen Wetter-Lichtblick."