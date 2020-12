Massentests: Verhaltene Beteiligung in Wien, reger Zulauf in Tirol

In Wien sind am Samstag, am zweiten Tag der Massentests über die Schnelltestungen 56 Coronavirus-Infektionen entdeckt worden. Das teilte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Abend via Twitter mit. Insgesamt wurden an den drei Standorten Stadthalle, Messe Wien und Marx-Halle 21.329 Antigen-Schnelltests durchgeführt. 56 Personen erhielten dabei ein positives Ergebnis und führten anschließend noch an Ort und Stelle einen PCR-Test in Form eines Gurgeltests durch. Dies ist notwendig, da ein positives Ergebnis bei einem Schnelltest aufgrund der Fehleranfälligkeit durchaus ungenau sein kann. Weitere 56 Personen mussten ebenfalls gurgeln, da der Nasenabstrich nicht geklappt hat. Die Ergebnisse dieser Tests lagen am Samstagabend noch nicht vor.

In Tirol liegt nach dem zweiten Corona-Massentest-Tag folgendes Zwischenergebnis vor: 156.006 Personen ließen sich bisher testen - das sind 22,65 Prozent aller Testberechtigten. 417 Personen wiesen im Bundesland ein positives Antigen-Testergebnis auf. Dies entspreche 0,27 Prozent aller durchgeführten Testungen, informierte das Land am Samstagabend. Am zweiten Tag suchten 79.795 Menschen die Teststationen auf - davon waren 215 Personen positiv. Im Gegensatz zum Freitag, an dem zunächst nur 130 von 297 Testlokalen geöffnet hatten, standen am Samstag laut Angaben des Landes bereits in drei Viertel der Gemeinden Teststationen für die Bürger bereit. Am Freitag hatten sich 76.197 Tirolerinnen und Tiroler auf Corona testen lassen - unisono war von einer starken Beteiligung die Rede.

Nach dem zweiten von drei Corona-Massentest-Tagen in Vorarlberg standen am Samstagabend insgesamt 87.635 durchgeführte Tests zu Buche. Davon fielen laut Dashboard des Landes 349 (0,4 Prozent) positiv aus. Die Anmeldequote stieg weiter zaghaft an und lag bei 28,91 Prozent. Bis Sonntagabend könnten sich 100.000 Personen getestet haben lassen. Weil für Sonntag allerdings lediglich 10.254 Anmeldungen vorlagen, werden die Teams der 80 Teststationen auf die Hälfte verkleinert Um 17.30 Uhr - eine halbe Stunde nach Testende am Samstag - lagen 99.704 Anmeldungen für alle drei Tage vor. Am Freitag waren über 52.000 Personen zur Testung gekommen, am Samstag mehr als 35.000. Weil allerdings die Zahl der Anmeldungen für den Sonntag deutlich unter den Werten von Freitag und Samstag lag, werden die 20-köpfigen Teams der landesweit 80 Teststationen auf die Hälfte verkleinert.