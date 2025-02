Massenschlägerei mit 40 Beteiligten in Lustenau

Gleich zwei Auseinandersetzungen im Salzburger Stadtteil Lehen haben am Freitag blutig geendet. Am Vormittag ging ein 44-jähriger Mann auf einen 37-Jährigen mit einer Machete los und verletzte ihn. Die Polizei nahm den Österreicher in der Wohnung eines Zeugen fest. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht, berichtete die Polizei Salzburg in einer Aussendung. Den Verletzten brachte die Rettung in das Universitätsklinikum Salzburg.

Am frühen Nachmittag der nächste Zwischenfall: Ein 51-jähriger Russe attackierte einen Tschetschenen auf offener Straße mit einem Messer und verletzte ihn. Der Russe flüchtete. Die Polizei konnte den Mann aber wenig später an seiner Wohnadresse festnehmen. Der 52-jährige Tschetschene wurde ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Beide Waffen wurden sichergestellt, die Ermittlungen zu den Motiven laufen.

Fünf Verletzte bei Unfall mit Polizeiauto

Ebenfalls im Stadtteil Lehen kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Polizeiauto, dabei sind fünf Menschen verletzt worden. Eine 22-jährige Frau aus Deutschland wollte an einer Kreuzung auf der Münchner Bundesstraße ihr Auto wenden. Währenddessen fuhr ein Polizeiauto auf der Busspur stadteinwärts und konnte trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten. Das Einsatzfahrzeug krachte gegen den Pkw, berichtete die Polizei Salzburg.Salzburg. Die drei im Einsatz befindlichen Polizisten wurden bei dem Unfall verletzt. Auch die junge Deutsche und ihr 22-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Alle fünf Beteiligten wurden in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Beide Alkomattests waren negativ. Die zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

Vier Verletzte nach Massenrauferei

Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen in einem Pub in Lustenau (Vorarlberg) ist Samstagfrüh in eine Massenrauferei mit etwa 40 Beteiligten ausgeartet. Die Auseinandersetzung bahnte sich gegen 1.40 Uhr im Lokal an, in weiterer Folge verlagerte sich der Konflikt auf die Straße. Dort gingen letztlich die Mitglieder zweier Jugendgruppen aufeinander los, informierte die Polizei. Dabei wurden vier Personen verletzt, zwei davon so schwer, dass sie mit der Rettung ins Spital gebracht wurden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

