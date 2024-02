Massencrash auf der Brennerautobahn: 100 Fahrzeuge beteiligt

Rund 100 Fahrzeuge waren in den Zwischenfall zwischen den Ausfahrten Reggiolo (Reggio Emilia) und Carpi (Modena) verwickelt, bei der 25 Personen verletzt wurden, wie die Rettungsdienste mitteilten. Drei Personen schwebten in Lebensgefahr.

Ein Unfall zwischen Lkw kurz nach 8.00 Uhr dürfte die Karambolage ausgelöst haben, der dichte Nebel soll mitverantwortlich gewesen sein. Einige Personen, die in ihren Fahrzeugen eingeklemmt waren, wurden von Feuerwehrleuten befreit. Der Verkehr wurde gestoppt und die Mautstellen von Mantua bis Modena geschlossen.

Weitere Massenkarambolage auf der A21

Zu einer weiteren Massenkarambolage kam es am Montag auf der A21 in Manerbio in der Provinz Brescia. Dabei starben zwei Personen und mehrere weitere wurden verletzt, teilten die Rettungsdienste mit. Mehrere Fahrzeuge waren beteiligt, darunter zwei beladene Autotransporter. Die Opfer waren in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die Rettungsarbeiten waren auch wegen des Nebels schwierig.

