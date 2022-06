Martin ist ab 2025 Flugretter im Burgenland

Das Unternehmen von Roy Knaus habe sich an einem Ausschreibungsverfahren beteiligt, teilte das Landesmedienservice am Freitagnachmittag mit. Die Martin Flugrettung, die auch Standorte in Oberösterreich, Salzburg und Tirol betreibt, ging beim Ausschreibungsverfahren als Erstgereihter hervor. Die genauen Standorte der Notarzthubschrauber stehen derzeit jedoch noch nicht endgültig fest. Fix sei aber bereits, dass es ab dem kommenden Jahr einen Standort im Bezirk Neusiedl am See – wo sich das geplante neue Krankenhaus in Gols befindet – und einen weiteren Standort ab 2026 im Bezirk Oberwart geben wird. Ein ÖAMTC-Sprecher bestätigte der APA gegenüber die Änderungen. Man sei über das Ergebnis der Ausschreibung bereits informiert worden. Derzeit würden Möglichkeiten geprüft, das Ergebnis zu beeinspruchen.