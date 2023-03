Mann zündete Taschentuch an: Haus musste evakuiert werden

Nachdem er das Taschentuch in einen Kunststoffkübel geworfen hatte, verließ er den Keller und bemerkte wenig später in seiner Wohnung eine Rauchentwicklung. Seine Löschversuche blieben erfolglos, die Feuerwehr musste alle Hausbewohner evakuieren, teilte die Polizei mit. Zwei Personen mussten leicht verletzt ins LKH Wolfsberg eingeliefert werden. Trotz der Lösch- und Lüftungsarbeiten der Feuerwehr wurden aufgrund der vorübergehenden Unbewohnbarkeit des Hauses alle Bewohner von der Gemeinde in Ersatzunterkünften untergebracht.

