Mann zog Notbremse im Zug und löste Brand aus

Als der Zug am Vormittag in den Bahnhof Hallein eingefahren war, hatte sich ein Brand an der Bremsanlage entfacht. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Der 55-jährige Italiener hatte auch noch eine Zeitung in einem Waggon angezündet. Polizisten löschten die Flammen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Italiener wurde auf freiem Fuß angezeigt, informierte die Landespolizeidirektion Salzburg.

Der Mann hatte mit der Notbremse den Zug nicht mit voller Bremskraft zum Stillstand bringen können, deshalb stand der Zug während der Fahrt ständig in Kontakt mit dem Gleiskörper. Dadurch wurde der Brand in der Bremsanlage verursacht. Die Höhe des Gesamtschadens muss noch ermittelt werden.

