Mann würgte in Wien Ehefrau und bedrohte sie mit Pistole

Zudem hinderte der österreichische Staatsbürger die 52-Jährige daran, aus der gemeinsamen Wohnung zu flüchten. Der Verdächtige wurde einen Tag später von der Spezialeinheit Wega festgenommen, berichtete die Polizei am Montag. Die Frau konnte erst Alarm schlagen, nachdem sie der 67-Jährige am Sonntag zu ihrem Arbeitsplatz gebracht hatte. Dort vertraute sie sich ihrem Sohn an, der umgehend die Polizei verständigte.

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten die Pistole und eine Schreckschusswaffe samt scharfer Munition. Der Verdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Ihm wird schwere Nötigung, Körperverletzung und Freiheitsentziehung vorgeworfen. Da gegen ihn ein Waffenverbot bestand, wurde er auch wegen des Besitzes der Schreckschusswaffe angezeigt. Zudem sprachen die Beamten ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den 67-Jährigen aus.

