Mann wollte in Wiener Freibad nicht zahlen und brach Mitarbeiter Arm

Auch eine zu Hilfe eilende Polizistin außer Dienst wurde von dem 39-Jährigen verletzt, bevor dieser von uniformierten Beamten festgenommen werden konnte. Nach mehreren straf- und verwaltungsrechtlichen Anzeigen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt, berichtete die Polizei.

Wollte ohne zu zahlen schwimmen gehen

Der 39-Jährige wollte am Sonntag gegen 16.30 Uhr offenbar vor dem angekündigten Temperatursturz am Montag noch einmal bei sommerlichen Temperaturen schwimmen gehen und hatte sich dafür das städtische Hadersdorf-Weidlingauer Bad ausgesucht. Nachdem der Mann ohne Eintritt zu zahlen am Kassenbereich vorbeigegangen war, hielt ihn ein Mitarbeiter an. Auf diesen ging der 39-Jährige los und es kam zu einem Gerangel, bei dem das Gegenüber verletzt wurde. Danach flüchtete der Täter aus dem Bad.

Eine Polizistin außer Dienst hielt den österreichischen Staatsbürger bis zum Eintreffen ihrer uniformierten Kollegen an. Auch die Beamtin wurde von dem 39-Jährigen attackiert und leicht verletzt. Der Festgenommene wies im Arrestbereich der Polizei bei einem Alko-Vortest 1,1 Promille auf. Der Mitarbeiter des Freibads wurde von der Berufsrettung Wien mit Verdacht auf einen gebrochenen Arm in ein Krankenhaus gebracht.

