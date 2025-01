Mann warf in Wien Steine auf vorbeifahrende Autos und auf Polizisten

Als Gesetzeshüter eintrafen, bewarf der Pole auch diese. Der 35-Jährige, der zwei Messer bei sich hatte, wurde vorübergehend festgenommen und angezeigt, berichtete die Polizei.

Zwölf Partygäste soll ein Serbe (50) zwei Stunden nach Silvester mit einem "Totschläger" in Meidling verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung angezeigt. Das Tatmotiv war noch unklar. Die Tatwaffe konnte nicht gefunden werden. Die Patienten wurden an Ort und Stelle von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und vereinzelt in ein Krankenhaus gebracht.

Festnahme und Waffenverbot

Ein 24-jähriger Österreicher soll am Dienstagnachmittag in der Donaustadt zwei Kinder eines 28-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Beim Eintreffen von Beamten des Stadtpolizeikommandos streckte der Verdächtige "sofort seine Hände in die Höhe", hieß es im Bericht. Der ältere der Männer gab an, dem 24-Jährigen das Messer aus der Hand geschlagen zu haben. Die Uniformierten fanden es in einer Wiese liegend. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen, angezeigt und mit einem vorläufigen Waffenverbot belegt.

