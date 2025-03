Mann von "Schulden-Vermittler" in Wien gewürgt und bedroht

Hintergrund für die Tat waren offenbar Geldschulden einer Bekannten bei dem Opfer, bei denen der flüchtige Verdächtige "vermitteln" wollte, wie es am Montag in einer Aussendung der Polizei hieß. Der Verdächtige, den der 40-Jährige nur beim Vornamen kannte, soll demnach bereits mehrfach versucht haben, in die Auseinandersetzung einzugreifen. Am Sonntagabend eskalierte die Situation. Vor seiner Flucht stahl der Täter auch noch das Mobiltelefon des Opfers. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos, der 40-Jährige blieb unverletzt.

